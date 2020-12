민주노총 여의도 집회 강행…큰 충돌없이 마무리

[아시아경제 송승윤 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 4일 서울 여의도 일대에서 예정대로 집회를 강행했다. 경찰이 집회 통제에 나서면서 대규모 인원이 집결하는 상황은 벌어지지 않았으나 곳곳에서 경찰과 시위대가 대치했다.

경찰은 이날 오전부터 여의도 일대에 181개 경찰 부대를 배치하고 차벽과 안전 펜스 등을 동원해 시위대 집결을 차단했다. 경찰은 상경 버스 10대와 방송차 19대를 차단·회차 조치하고, 14곳에서 해산 절차를 진행했다. 여의도로 들어오는 주요 도로에도 검문소가 설치되면서 대규모 인원이 한 자리에 모이진 않았다.

민주노총 산하 공공운수노조 등 7개 단체는 이날 오전부터 서울 여의도 일대 23곳에서 1000여 명 규모의 집회를 개최할 예정이었다. 이들은 중대해기업처벌법 제정, 근로기준법ㆍ노동조합법 개정을 요구하며 10인 이하 분산 집회를 하려했다.

대규모 인원 결집은 없었으나 일부 노조원들은 국회 앞 의사당대로 공터에 설치된 천막 주변에 집결해있다가 경찰의 해산 요청에 장소를 옮기기도 했다. 이들은 여의도공원 인근 도로에서 '노조파괴법 저지'가 적힌 피켓을 들고 일정 거리를 유지한 상태로 1명씩 일렬로 서서 기습 시위를 벌였다.

경찰은 이에 대해서도 해산 요청을 했지만 시위대가 1인 시위임을 주장하면서 양측의 충돌도 빚어졌다. 이 과정에서 시위대 중 1명이 경찰관을 폭행해 공무집행방해 혐의로 체포돼 연행됐다.

앞서 서울시는 최근 코로나19 확진자 급증에 따라 이날부터 9일까지 여의도 일대에서의 민주노총과 산별 노조의 모든 집회를 금지했다. 경찰도 코로나19 확산 금지를 위해 집회 강행 시 엄정 대응을 하겠다고 밝혔다.

이에 민주노총은 성명을 내고 "민주노총은 노동개악 국면에도 코로나19 확산을 막기 위해 방역지침을 준수하며 차분하게 대응해왔다"며 "서울시가 소규모 집단감염 속출 등 방역실패 책임을 민주노총에 덧씌우려 하고 있다"고 비판했다.

민주노총은 "(당국이) 의도적으로 집회 신고 인원을 부풀리고 대규모 집회 개최 등 전혀 계획에도 없는 사실을 거짓말까지 하고 있다"고 주장했다. 10명 이상 집회를 금지한 서울시 방역 지침에 맞춰 각 장소에서 9명 규모의 선전전 등 소규모 집회만 열 계획이었다는 것이다.

경찰은 해당 집회에서 일어난 집시법 및 감염병예방법 위반 등 불법행위에 대한 내사를 벌이고 채증자료를 분석해 관련자들을 엄중 처벌한다는 방침이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr