화순군, 지역방역 일자리사업 참여자 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 코로나19 감염병 확산 예방을 위해 공공기관 생활방역 업무를 담당할 근로자 41명을 모집한다고 4일 밝혔다.

군은 공공시설, 다중시설 생활방역을 강화하고 취업 취약계층에게 공공 일자리를 제공하기 위해 지역방역 일자리사업을 추진한다.

신청자격은 만 18세 이상 64세 이하(1956년생 포함) 화순군민으로 기준 중위소득 65% 이하이면서 재산이 2억 원 미만이어야 신청할 수 있다.

신청기간은 오는 14일부터 16일까지다.

신청은 신분증을 가지고 주소지 읍·면행정복지센터에 방문해 신청하면 된다.

지역방역 일자리사업은 내년 1월부터 5월까지 5개월간 진행되며 출입자 관리, 생활방역, 환경정비 등 업무를 하게 된다.

근로시간은 1일 4시간이고 임금은 2021년 최저 시급 8720원이다. 4대 보험료, 휴일수당(일부 사업장) 등이 적용된다.

