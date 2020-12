경기주택도시公, 광명시흥 첨단산단 보상계획 공고

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 4일 광명시흥 도시첨단산업단지 개발사업의 편입 토지 및 지장물 등에 대한 보상계획 및 열람을 공고했다.

광명시흥 도시첨단산업단지는 광명시 가학동 및 시흥시 논곡동 일원 49만3745㎡ 부지에 전자부품ㆍ통신장비, 의료ㆍ정밀기기 등 첨단제조 및 지식기반용지를 조성하는 사업이다.

해당 구역의 토지 소유자는 이달 21일까지 신분증을 지참해 조서를 열람할 수 있다. 이의가 있으면 서면으로 이의신청서를 제출하면 된다.

GH는 지난 8월 도시첨단산업단지계획 변경승인 고시 이후 추가편입된 지역에 대한 토지 및 지장물 조사를 실시했다. 4일 보상계획 공고를 시작으로 내년 2월 감정평가, 4월 협의보상 등의 절차를 순차적으로 진행할 계획이다.

이번 사업은 광명시와 시흥시 지역 내 영세기업의 고도화를 통해 산업구조 경쟁력을 강화하려는 경기도 정책사업의 일환으로 시행하는 것이다.

이헌욱 GH 사장은 "광명시흥 도시첨단산업단지개발을 통해 침체된 지역경제를 활성화하고 미래 수도권 서남부 지역의 첨단산업 핵심거점으로 조성할 계획"이라고 강조했다.

