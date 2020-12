티웨이항공, 도시락 나눔 봉사…보육원아·구급대원 전달

코로나19로 도시락 비대면 봉사활동

[아시아경제 유제훈 기자] 티웨이항공은 사내 봉사동아리 '쉼 봉사' 소속 직원들이 보육원 원아와 119구급대원을 위해 직접 도시락 약 120인분을 만들어 전달했다고 4일 밝혔다.

티웨이항공은 지난해까지는 직접 보육원을 방문해 원아들을 위한 요리 봉사활동을 이어왔으나, 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 대면 봉사활동이 어려워진 만큼 도시락 나눔 봉사로 이를 대체했다.

특히 올해엔 보육원 원아와 더불어, 코로나19로 고생하는 119 구급대원에게도 응원의 도시락을 전달했다. 도시락엔 불고기, 어묵 볶음, 계란말이 등이 포함됐고, 티웨이항공 직원들은 도시락을 만들어 배달까지 담당했다.

티웨이항공 관계자는 "추워진 날씨에 따뜻한 도시락이 큰 힘이 됐으면 하는 마음에서 정성스럽게 도시락을 만들었다"며 "앞으로도 티웨이항공이 할 수 있는 따뜻한 나눔 활동들을 지속해서 이어가겠다"고 전했다.

