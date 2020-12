中, 韓게임 사드 갈등 후 '첫 허가'…외교부 "정상회담·외교장관 회담 때 지속 협조 요청"

2017년 3월 이후 첫 사례…양국 문화콘텐츠 교류 정상화 위해 지속 노력

[아시아경제 임철영 기자] 중국 정부가 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 배치를 두고 한국 정부와 갈등을 빚은 이후 처음으로 국내 게임사에 서비스 허가를 한 것과 관련해 외교부가 한중 문화 교류를 정상화 하기 위해 지속적으로 협조를 요청해왔다고 밝혔다.

3일 최영삼 외교부 대변인은 정례 브리핑을 통해 "우리 모바일게임이 2일 중국 내 판호를 신규로 발급 받은 것을 확인했고 이번 발급은 지난 2017년 3월 한국 게임에 대한 중국 내 신규 판호 발급 중단 이후 첫 번째 발급 사례인 것으로 파악하고 있다"면서 이 같이 밝혔다.

그러면서 한중 정상회담과 외교장관 회담에서 관련 논의를 지속적으로 요청해왔다고 전했다. 최 대변인은 "외교부는 그간 양국 문화 관련 당국 간의 소통뿐만 아니라 한중 정상회담이라든가 외교장관회담, 경제공동위 등 여러 가지 중요한 교류마다 게임 등 문화콘텐츠 분야 교류가 원활하게 이루어질 수 있도록 중국 측의 관심과 협조를 지속적으로 요청해왔다"고 말했다,

지난달 26일에 열린 한중 외교장관 회담에서도 관련 논의가 이어졌다. 최 대변인은 "지난달 26일 한중 외교장관 회담에서도 우리 측은 문화콘텐츠 분야 협력 활성화를 위한 중국 측의 보다 적극적인 협조를 요청했다"면서 "중국 측은 양국이 이와 관련해 지속 소통하기를 희망한다고 말한 바 있다"고 설명했다.

그러면서 "우리 정부는 우리에 대한 게임 판호 발급 재개를 포함해서 문화 분야 교류·협력이 조속히 정상화될 수 있도록 관계부처 및 민간단체와 긴밀히 소통하면서 계속 중국 측의 협조를 요청해나갈 예정"이라고 덧붙였다.

앞서 중국 국가신문출판광전총국은 전날 컴투스의 '서머너즈 워:천공의 아레나'에 외자 판호를 발급했다. 판호는 중국에서 게임 서비스를 제공하기 위해 발급 받아야 하는 허가권이다. 중국 내 회사가 신청하는 내자 판호와 외국산이 대상인 외자 판호로 구분된다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr