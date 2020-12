담양군 ‘희망 2021 나눔 캠페인’ 전개

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 2021년 1월 31일까지 연말연시 소외된 이웃에게 따스한 온정을 전하기 위해 ‘희망 2021 나눔 캠페인’을 전개한다고 3일 밝혔다.

희망 나눔 캠페인은 어려운 주위 이웃들을 위한 범국민 성금모금 운동으로 지난 1일부터 전국에서 동시에 실시됐다.

군은 2억 2921만 원을 목표 모금액으로 설정했으며 모금에 앞서 전 공직자가 나눔에 참여해 자발적인 기부문화 분위기 조성에 앞장섰다.

모금 접수는 주민행복과, 읍면사무소에서 가능하며 모금된 성금은 취약계층 지원사업과 관내 사회복지시설 지원금 등 지역 복지서비스 제공에 필요한 각종 재원으로 사용할 계획이다.

군 관계자는 “올해는 특히 어렵고 각박한 사회 분위기지만 이럴 때일수록 군민 여러분들의 따뜻한 마음이 필요하다”며 “모두가 따뜻한 겨울을 위해 적극적인 동참을 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr