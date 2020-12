[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 2020년 행정안전부의 ‘찾아가고 싶은 33섬’ 가운데 신안군의 4개 섬이 선정됐다. 그중 걷기 좋은 섬 반월·박지도는 보랏빛 향기가 피어나는 섬이다. 섬에 들어가는 다리도 보라색, 섬에 핀 꽃도 보라색, 주민들이 사용하는 식기까지 온통 보라색으로, 라벤더 향기 맡으며 아름다운 해안 산책로를 걷는 색다른 경험을 안겨준다.

