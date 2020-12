‘국회 세종의사당 건립비’ 정부예산안 반영…세종시 “사업추진 탄력” 환영 논평

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 국회 세종의사당 건립비가 내년도 정부예산안에 반영됐다.

3일 세종시에 따르면 전날 국회 본회의에서 통과된 ‘2021년 정부 예산안’에 국회 세종의사당 건립비 127억원이 포함됐다.

국회 세종의사당 건립비는 애초 10억원이 정부안에 편성됐다. 하지만 국회 국토위와 예결산특위 심의과정에서 117억원이 증액·확정되면서 국회 세종의사당 건립 추진도 탄력을 받게 됐다는 것이 시의 설명이다.

예산안 통과로 세종의사당 건립비는 기존 20억원(2019년·2020년 각 10억원 확보)에 127억원이 더해져 총예산 147억원이 확보됐다.

내년 정부예산안에 국회 세종의사당 건립비가 반영된 것과 관련해 시는 논평을 발표하며 환영 의사를 밝혔다.

시는 “국회 세종의사당 건립비 확보로 세종의 행정수도 완성도 눈앞에 현실로 다가왔다”며 “시는 기존의 정부부처에 이어 국회기능까지 옮겨 옴으로써 ‘정치·행정수도’로 발돋움하게 됐다”고 말했다.

그러면서 “시는 국회 세종의사당 건립비 총 147억원을 확보함으로써 세종의사당 설치를 위한 국제공모 및 기본설계를 진행하는 등 사업추진에 속도를 낼 것”이라며 “국회 세종의사당이 건립되면 입법부와 행정부 간 이격으로 인한 국정운영의 비효율이 해소되고 정책품질도 향상될 것”이라고 기대했다.

