코이카, 9개국에 K-음압캐리어 260대 지원…중소기업과 동반성장

개도국 인력에 대한 원격 화상교육으로 제품 활용도 높여

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 개발도상국의 코로나19 대응 역량을 강화하기 위해 9개국에 한국형 음압캐리어 260대를 지원한다고 3일 밝혔다.

코이카는 캄보디아, 몽골, 에티오피아, 코트디부아르, 모잠비크, 콜롬비아, 에콰도르, 볼리비아, 키르기스스탄에 2차례에 걸쳐 각각 127대와 133대의 음압캐리어를 지원할 계획이다. 1차 지원분인 127대는 이미 지원이 이뤄졌으며, 2차 지원분인 133대는 연말까지 지원될 예정이다.

이번 음압캐리어 지원은 우리 정부가 추진하는 ‘다 함께 안전한 세상을 위한 개발협력구상(ODA KOREA: Building TRUST)’의 일환으로 코이카의 ABC프로그램에 따라 진행됐다.

음압캐리어는 격리와 운반 기능이 통합된 감염 및 감염의심 환자 이송용 장비로, 환자가 위치하는 공간을 대기압보다 낮은 음압으로 유지해 바이러스 등 오염된 공기의 유출을 통한 2차 확산을 차단함과 동시에 환자를 안정적으로 신속하게 이동시킬 수 있다는 장점이 있다.

코이카는 개발도상국에서 음압캐리어가 원활히 사용되고 유지 관리될 수 있도록 지원 대상 국가의 현지 병원과 보건 당국 관계자를 대상으로 화상 원격 교육을 실시 중이다.

한편 코이카가 지원하는 음압캐리어는 충북 오송 소재 중소기업인 웃샘이 개발한 제품으로 중소벤처기업부가 혁신적인 기술개발 제품에 대한 공공조달 연계 확대를 위해 2020년 도입한 ‘우수개발혁신제품’으로 지정된 바 있다. 또한 지난달 23일 기획재정부와 조달청이 주관한 ‘제1회 혁신조달 경진대회'에서 대통령 표창인 대상을 수상하기도 했다.

박재신 코이카 사업전략아시아본부 이사는 “코이카는 음압캐리어뿐만 아니라 개발도상국 26개국에 159대의 워크스루를 지원하는 등 코로나19 대응을 위해 K-방역물품을 신속하게 지원해왔다”며 “이러한 지원은 국제개발협력사업을 추진하는 코이카가 개발도상국의 K-방역제품 수요를 빠르게 검토하여 우리 중소기업의 해외 판로를 확보한 동반성장 우수사례로도 평가받고 있다”고 말했다.

