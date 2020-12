하태경 “文대통령, 추미애 부하 자처…윤석열 문제에 바보 시늉”

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 국민의힘 의원은 3일 “문재인 대통령이 윤석열 검찰총장 징계 문제에 있어서는 바보 시늉을 하기로 결심한 것 같다”며 “추미애 법무부 장관이 결심하면 문 대통령은 부하로서 총폭탄이 되겠다는 것”이라고 비판했다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “어제 청와대는 법무부 징계위가 징계 수준을 결정하면 대통령은 그대로 따라야 된다고 말했다”며 “검사징계법 23조에 검사 징계는 ‘법무부장관 제청으로 대통령이 한다’고 규정돼 있기 때문이라고 한다“며 이같이 말했다.

하 의원은 “똑같은 제청인데 국무총리가 국무위원 제청하더라도 대통령은 거부권을 행사할 수 있다”며 “하지만 추 장관의 제청은 그대로 해야 한다는 해괴한 해석인 것이다. 문 대통령이 추 장관 부하를 자처한 것”이라고 지적했다.

하 의원은 “추 장관은 징계위 명단도 알려주지 않고 징계위에 들어갈 수 없는 사람들을 억지로 밀어 넣고 있다”며 “그런데도 청와대는 법무부가 투명하고 공정한 징계위를 열 것이라고 말한다. 바보가 되기로 결심하지 않은 이상 할 수 없는 해괴한 말을 하고 있는 것”이라고 밝혔다.

