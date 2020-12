라이킷, 12월 '클린라이프' 캠페인 실시 "반려동물과 플로깅해요!"

3일부터 '클린라이프' 캠페인 시작

온·오프라인에서 실시

[아시아경제 김은지 기자] 아시아경제의 뷰티 라이프 프레진(press magazine) 라이킷(LIKIT)이 지속 가능한 삶에 대해 고민하는 '클린라이프'를 진행한다.

라이킷은 뷰티, 패션, 라이프스타일 전반에 걸쳐 자연과 동물에 해를 끼치지 않는 지속 가능한 삶에 대해 고민하는 '클린라이프'를 3일부터 시작한다. 라이킷은 지난 10월 'CONNECT WITH EARTH(지구와 연결하다)'라는 슬로건 아래 '클린라이프' 캠페인의 닻을 올린 바 있다.

라이킷은 12월 '클린라이프' 캠페인의 일환으로 온라인 챌린지 '같이걸을개'를 오는 15일까지 진행한다. '같이걸을개'는 일상에서 실천할 수 있는 환경보호 활동을 공유하고 작은 것에서부터 시작하는 '클린라이프'를 소개하기 위해 기획됐다.

참여 방법은 간단하다. 반려동물과 산책하며 쓰레기 줍는 모습을 카메라에 담아 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 업로드, 바통을 이어받을 챌린저 2명을 지목하면 된다. 라이킷은 참여자 중 45명을 선정해 '클린라이프' 캠페인에 동참하는 브랜드 제품을 증정한다. 자세한 내용은 라이킷 공식 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.

나아가 반려동물 복지센터 카라 더봄센터와 협업해 오프라인 캠페인 '댕댕투개더'를 펼친다. 라이킷은 유기동물 보호소 현장을 찾아 봉사 활동을 하고 입양을 장려, 성숙한 반려동물 문화 확산과 활성화에 앞장설 계획이다. 반려동물 스킨케어 브랜드 브리지테일은 기부를 통해 '댕댕투게더' 캠페인에 동참한다.

또한 라이킷은 윤리적 소비 가치와 맞는 자체 기준(유해 의심 성분 배제·크루얼티 프리·탄소 배출 감축·친환경 패키지 제작·자연친화적 가치관 등)을 세워 사람과 자연, 동물에 해를 끼치지 않는 '클린라이프' 제품을 뽑는다. 이번에 선정된 브랜드는 ▲파머시 ▲세이키세 ▲더바디샵 ▲루바스 바이오 ▲올버즈 ▲플리츠마마 등이다. 클린픽 제품은 오는 28일 아시아경제 지면과 온라인, 라이킷 홈페이지 및 SNS에서 공개된다.

김은지 기자 hhh50@asiae.co.kr