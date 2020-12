청호나이스, 정수기·공기청정기 연말 렌탈료 할인

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 연말을 맞아 오는 31일까지 신규 렌탈 고객을 대상으로 렌탈료 할인 행사를 진행한다고 3일 밝혔다. 대상 제품은 '살균정수기 세니타' 시리즈 전 기종과 '공기청정기 뉴히어로'다.

살균정수기 세니타 시리즈 4종은 3년 의무약정의 경우 매월 3000원, 5년 의무약정은 매월 4000원이 할인된다. 공기청정기 뉴히어로는 3년 의무약정의 경우 매월 2000원, 5년 의무약정은 매월 4000원이 할인된다.

살균정수기 세니타 시리즈는 전기분해 살균수가 물이 흐르는 유로를 따라 저수조 내부까지 살균, 위생을 강화한 제품으로 청호나이스 전체 정수기 판매의 약 30%를 차지하고 있다. 공기청정기 뉴히어로는 바닥으로부터 약 10㎝를 띄워 하부흡입이 가능한 구조로 집안에서 가장 많은 시간을 보내며 생활하는 바닥 케어에 집중된 제품이다. 지난 10월 출시돼 현재 청호나이스 전체 공기청정기 판매의 약 50%를 차지하고 있다.

