"수도계량기 동파 막아라" … 서울시, 35만세대 맞춤형 보온대책

동파안전계량기 1만4000개·계량기내복 3000개 설치 지원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 겨울철 수도계량기 동파가 우려되는 노후 연립주택과 복도식 아파트, 단독주택 등 35만여세대에 맞춤형 보온 조치를 한다고 3일 밝혔다.

시가 지난 겨울에 동파가 발생한 세대를 분석한 결과, 복도식 아파트의 벽체형 계량기함과 공사 현장의 맨홀형 계량기함에 설치된 수도계량기에서 동파가 많이 발생했다. 동파의 주요 원인은 장기간 집이 비워있거나 장시간 외출한 경우, 보온재가 노출된 경우 등이었다.

특히 공사 현장에선 수도계량기 보호통 파손, 보온재 노출 등 관리 부주의에 따른 동파가 많이 발생한 것으로 나타났다. 이에 따라 각 수도사업소에서는 관할구역 공사장에 계량기 동파 예방을 지속적으로 안내하고, 관리 부주의에 따른 동파 시 변상대금을 부과하기로 했다.

시는 또 이번 겨울 복도식 아파트와 노후된 연립주택에 '벽체형 보온재' 9400여개, 단독주택과 상가에는 '맨홀형 보온재' 5600여개를 설치하고, 파손된 계량기함 뚜껑 3900여개를 정비힌다. 계량기함의 외부를 덮어 보온하는 '보온덮개' 31만5800장는 물론 계량기 몸체의 유리부까지 감싸 보온할 수 있는 계량기 자체 보온재, 일명 '계량기 내복'도 작년에 이어 3200여개를 설치할 계획이다.

이와 함께 동파에도 안전한 '동파안전계량기'도 확대 설치한다. 이미 올 상반기 1만4800여개를 설치한 데 이어 하반기에도 1만3500개를 확보해 동파된 계량기를 교체하거나 동파 취역지역에 설치하기로 했다. 또 수도계량기 동파 시 신속하게 복구하기 위해 내년 3월15일까지 4개월간 '겨울철 수도계량기 동파대책 상황실'을 운영하기로 했다.

각 가정에선 일단 수도계량기함을 점검해 보온재가 젖어 있거나 파손된 경우 헌옷, 솜, 에어캡 등 젖지 않은 새로운 보온재로 교체해줘야 한다. 젖은 보온재가 다시 얼어붙어 동파의 원인이 될 수 있기 때문이다. 또 수도계량기 보온 못지않게 중요한 것이 수도꼭지를 조금 틀어 수돗물을 흘려보내는 일이다.

겨울철 수돗물이 갑자기 나오지 않을 때에는 수도계량기 유리가 깨지거나 부풀어 올랐는지 확인하고, 동파가 의심될 때는 서울시 다산콜재단 또는 관할 수도사업소로 신고하면 된다.

백호 서울시 상수도사업본부장은 "매년 동파계량기 교체 및 예방에 많은 예산이 투입되고 있는 만큼 동파를 최소화하기 위해서는 시민들의 적극적인 참여와 협조가 필요하다"며 "추워지는 날씨에 두꺼워지는 외투만큼 우리 집 계량기의 보온에도 관심을 가져달라"고 당부했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr