서울시농수산식품공사 코로나19 극복 위한 나눔 진행

1사1 농·어촌 자매결연마을 판촉 지원 · 생산 농수산물 취약계층 나눔 실천

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 최근 코로나19 극복을 위한 1사1 농·어촌 상생 교류의 일환으로 소비 부진과 판로 확보에 어려움을 겪고 있는 농어촌 자매마을을 직접 방문, 마을 어르신들이 생산한 농수산물(김장김치, 건멸치, 조미김 등)을 구매, 송파구 취약계층 및 복지시설 등 19개소에 지원했다.

신선한 먹거리 나눔 활동으로 사회적 책임과 나눔 경영을 실천중인 공사는 코로나19로 인해 판로가 막힌 자매마을 농산물 및 수산물의 착한 구매를 통해 지역사회의 취약계층 대상으로 신선푸드를 제공함으로써 도시와 농촌 간 상생과 사회적 활동을 지속적으로 실천하고 있다.

또 이번 행사는 최소한의 인원만 참석하되 코로나19 방역준칙을 철저하게 준수하는 가운데 1사1 농·어촌 마을인 ‘공주 무르실 마을’ 및 ‘태안 고장동 어촌계’ 에 코로나19 방역물품과 위로품 등을 직접 전달, 자매마을 어르신들의 건강과 행복을 응원했다.

서울시농수산식품공사 김종근 경영본부장은 “이번 지역사회 나눔 활동을 통해 건강한 지역사회를 만드는 데 공사가 함께할 것이며, 모두가 어려운 이 시기 함께 힘을 내서 코로나19를 슬기롭게 극복하기를 바란다”고 밝혔다.

