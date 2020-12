탈레반 사망자 의족에 맥주 따라 마신 호주 특수부대

[아시아경제 김슬기 기자] 호주의 한 특수부대 병사들이 아프가니스탄에서 반군조직 탈레반 소속의 사망자가 착용했던 의족에 술을 담아 마시는 모습의 사진이 공개돼 논란이 일고 있다.

1일(현지시간) 영국 일간 가디언 보도에 따르면 지난 2009년 아프가니스탄에서 촬영된 호주 특수부대원들의 사진 일부에서 한 남자가 슬리퍼가 신겨져 있는 의족에 맥주를 따라 들이키는 모습이 나왔다.

또 다른 사진에서는 해골 깃발을 배경으로 두 남자가 의족을 가지고 춤을 추는 등 포즈를 취하고 있는 장면도 공개됐다.

가디언은 해당 사진들이 아프가니스탄 우르즈간주(州) 주도 타린코트의 호주군 진지 내부의 ‘팻 레이디스 암즈(Fat Lady’s Arms)’라고 불리는 한 술집에서 찍힌 것이라고 밝혔다.

그러면서 사진에 찍힌 이들은 모두 호주군 병사들로 일부는 아직도 군에 복무 중이라고 폭로했다.

보도에 따르면 가디언은 사진 속 의족이 지난 2009년 4월 호주군이 우르즈간 카카라크의 탈레반 2개 진지 등을 드론 공습했을 당시 사망한 탈레반 군인의 것으로 추정된다고 주장했다.

가디언에 따르면 오래전부터 호주군 특수부대 내에서는 '탈레반의 의족에 술을 따라 마시는 간부들이 있다'는 소문이 공공연하게 돌았다고 한다.

앞서 호주 ABC방송도 의족에 술을 따라 마시는 특수부대 내 악습을 보도했지만, 사진으로 이 같은 사실이 확인된 건 처음이었다.

한 전직 호주 특수부대 SASR 부대원은 이 의족이 술집 안에 보관됐으며 독일어로 ‘부츠(Das Boot)’라고 적힌 명패가 걸려 있었다고 전했다.

그는 "팻 레이디스 암즈가 설치되는 곳이면 어디든 의족이 설치됐고, 부대원들은 가끔 (의족을) 술을 따라 마시는 데 썼다"고 가디언에 주장했다.

논란이 일자 호주 국방부 대변인은 "아프가니스탄에서 진행되는 수사에 포함되지 않은 정보가 국방부에 있는 경우, 해당 사안들에 대해 철저히 수사해 조치를 취하겠다"고 밝혔다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr