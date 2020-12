"국민 5명 중 1명은 고객" DB손보, 보유고객 1천만명 돌파

[아시아경제 오현길 기자]DB손해보험 보유고객이 보험업계 2번째로 1000만명을 돌파했다.

2일 DB손보는 이달에 보유고객 1000만명을 달성했다고 밝혔다. 국민 5명 중 1명이 DB 손보 고객인 셈이다.

1962년 대한민국 최초 자동차보험 공영사로 출발한 DB손보는 1984년 업계 최초 운전자보험 시장의 포문을 열고 이후 실손보험, 통합보험, 자녀보험 등 다양한 상품을 지속적으로 개발해왔다. 이후 유병자 보험, 인터넷 완결형 보험, 질병의 예방 및 재활 보장 보험 등 고객의 건강과 생활에 필요한 보험상품을 꾸준히 선보이고 있다.

또한 대표 자동차 브랜드 ‘프로미’를 통해 자동차 사고 발생 시 현장 출동 없이 고화질 영상으로 상담이 이루=뤄지는 V-시스템을 업계 최초로 개발해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 민감한 고객들에게 안전하고 차별화된 고객 경험을 제공하고 있다.

DB손보는 이번 1000만 고객 돌파를 기념해 신규 TV CF 제작 및 ‘1000만 고객 맞이 미션 이벤트’를 진행한다. 오는 9일부터 진행되는 이번 이벤트는 DB손보 공식 홈페이지와 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 참여 가능하다.

DB손보 관계자는 “1000만 고객들에게 감사의 말씀을 드리며 앞으로도 가족사랑을 지키는 약속 이라는 슬로건 아래 고객 관점에서 필요한 보험 상품 개발 및 서비스 제공 등을 통해 고객과의 약속을 지키고 소통하겠다”고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr