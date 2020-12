세사리빙, 연말맞이 ‘2021 정해인 캘린더’ 증정 이벤트

대리점 구매고객 대상…31일까지 ‘겨울 시즌오프 특가전’도 함께 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론은 알러지방지 기능성 침구 브랜드 세사리빙이 연말을 맞이해 대리점 구매고객에게 탁상용 ‘2021 정해인 캘린더’ 증정 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

캘린더는 깔끔하고 세련된 디자인에 세사리빙의 다양한 침구제품과 광고 모델 정해인의 매력을 느낄 수 있는 화보가 수록돼 소장 가치를 한층 높였다. 정해인 캘린더는 세사리빙 전국 대리점 구매고객을 대상으로 증정된다.

아울러 세사리빙은 오늘 31일까지 최대 50% 할인된 가격에 겨울 침구를 구매할 수 있는 ‘겨울 시즌오프 특가전’을 진행한다. 특가전에서는 ‘밀리언’, ‘클로드’, ‘어반’, ‘소울’ 3점 패드 세트 구매 시 고급 ‘실크 터치 이불솜’이 사은품으로 제공된다.

또한 1인 가구와 학생 이불로 사용하기 좋은 싱글 침구세트 50% 할인, 보온성이 뛰어난 ‘다운필 침구세트’ 50% 할인 등 다양한 혜택을 준비했다고 세사리빙 측은 설명했다.

세사리빙 관계자는 “코로나19 장기화로 건강과 숙면에 도움을 주는 기능성 침구를 찾는 소비자가 증가하고 있어 고객을 위한 특별한 선물을 준비했다”며 “다가오는 2021년에도 소비자의 건강과 숙면을 생각하는 새롭고 다양한 기능성 침구 제품을 선보이도록 하겠다”고 말했다.

