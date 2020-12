LG전자 5G폰 수험생 프로모션…무선 스탠드·액세서리 증정

무선 LED 스탠드·케이스·그립톡 등 사은품

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 2021년 수능 시험을 치른 수험생을 대상으로 5G 스마트폰 특별 구매혜택을 제공한다.

LG전자는 3일부터 이달 말까지 윙(WING), 벨벳(VELVET), Q92 등 올해 출시된 5G 스마트폰을 구매하는 수험생에게 카카오프렌즈가 새겨진 무선 충전 LED 스탠드를 사은품으로 제공한다.

LG 벨벳을 구매하는 수험생에게는 스마트폰 젤리케이스와 하드케이스를, LG Q92를 구매하는 수험생에게는 스마트폰 그립톡을 추가로 제공한다. 디자인은 카카오프렌즈와 펭수 중 하나를 선택할 수 있다.

스마트폰을 구매한 후 LG 스마트폰에 탑재된 ‘스마트월드’ 애플리케이션에서 사은품을 신청하고 수험표 사진을 보내 수험생 인증을 완료하면 사은품을 받을 수 있다.

올해 출시된 LG전자 5G 스마트폰은 영상 콘텐츠를 즐기기에 적합한 6인치대 대화면 디스플레이를 탑재했고, 전면 카메라 면적을 최소화해 몰입감을 높였다. 세 가지 제품 모두 동영상 콘텐츠 편집에 필요한 기능을 갖췄다. 보이스 아웃포커스, ASMR 레코딩, 타임랩스 컨트롤 등을 사용하면 동영상을 간편하게 편집할 수 있다.

