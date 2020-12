野 대선주자들 한목소리…"秋 해임하고 尹 임기 보장하라"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선후보인 유승민 전 의원과 원희룡 제주지사가 한목소리로 추미애 법무부 장관을 해임하고 윤석열 검찰총장의 임기를 보장하라고 요구했다.

유 전 의원은 2일 페이스북에 "문재인 대통령에게 선택의 순간이 왔다"며 이같이 말했다.

그는 "제왕적 대통령도 법원의 결정 앞에서는 어쩔 도리가 없다"며 "장관 뒤에 숨어서 총장을 제거하려던 계획은 수포로 돌아갔다"고 지적했다.

유 전 의원은 "이미 많이 늦었지만, 이제는 대통령이 마지막 선택을 해야 한다"며 "장관이냐, 총장이냐? 선택은 둘 중 하나 뿐"이라고 강조했다.

그는 "둘 다 대통령 본인이 임명한 사람들 아닌가. 이 혼란을 끝내기 위해 대통령이 결자해지해야 한다"며 "장관을 해임하고 총장의 임기를 보장하라. 정의를 세우고 법치를 지키는 길은 이 길 뿐"이라고 비판했다.

유 전 의원은 "행여 총장을 해임하고 장관을 유임한다면 국민이 들고 일어날 것이고 장관과 총장, 둘 다 해임한다면 그건 옳고 그름도 없는 꼼수"라며 "임기를 보장하지 않고 총장을 해임한다면, 그 정치적 책임은 두고두고 대통령과 이 정권이 져야 할 것"이라고 지적했다.

원 지사도 같은 날 페이스북에서 "지금이라도 늦지 않았다"며 "문 대통령은 모든 사태의 책임을 물어 추 장관을 해임하고 윤 총장의 임기를 보장하라. 그것만이 정권도 살고 대한민국도 사는 길"이라고 지적했다.

그는 "4일 열리는 징계위를 앞두고 문 대통령과 추미애 장관이 만났다고 한다"며 "만일 법무부가 예고한대로 후임 법무부 차관을 문 대통령이 급하게 임명한다면 '윤석열 찍어내기'의 몸통이 대통령 자신임을 실토하는 것이고, 그 순간 모든 책임은 문 대통령의 몫"이라고 꼬집었다.

원 지사는 "대한민국 국민이 대통령의 결정을 지켜보고 있다"며 "그리고 누가 징계위에 참석해 '경자오적'이 되려고 하는지도 지켜보고 있다"고 경고했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr