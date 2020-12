곡성군, 10만 명당 13.8명 전남서 가장 낮은 자살률 보여

곡성군 전년 대비 49% 감소, 생애주기별 우울증 검사 등 자살 예방사업 시행 주효

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 전남 22개 시군 중 자살률이 가장 낮은 것으로 나타났다고 1일 밝혔다.

통계청이 발표한 2019년 사망원인통계에 따르면 곡성군은 인구 10만 명당 자살률이 13.8명으로 조사됐다.

이는 지난 2018년 10만 명당 27명에 비해 절반으로 낮아졌으며 전국 평균 26.9명, 전라남도 평균 25.4명과 비교해도 눈에 띄게 낮은 수치다.

곡성군은 자살률이 낮아진 이유로 곡성군정신건강복지센터 운영이 주효했던 것으로 보고 있다. 센터는 아동부터 노인까지 생애주기별 우울증 검사 및 정신건강검사 등을 추진하며 군민들의 정신건강을 관리하고 있다.

2019년에는 만 10세 이상 주민의 11%에 해당하는 3200여 명을 대상으로 우울증 및 정신건강 검사를 해 고위험군을 조기에 발굴했다.

발굴된 고위험군 주민들에게는 정신과 전문의 상담을 제공하고 치료가 필요한 주민들에게는 치료비 및 병원 동행서비스를 제공했다.

특히, 노인 고위험군들을 대상으로는 ‘삶이 가장 빛나는 지금’이라는 정신건강프로그램을 진행하는 등 우울감 예방 및 생명존중 의식을 높여가고 있다.

또 센터는 지역 민간 사업자들과의 자살 예방 협력체계 구축에도 힘쓰고 있다. 일산화탄소 중독 자살 예방사업의 하나로 번개탄 판매업소와 자살 예방을 위한 생명 사랑실천가게 번개탄 판매 행태개선 사업을 진행하고 있다.

지역 숙박업소와는 ‘생명 사랑 숙박업소’ 사업을 추진해 숙박업소에 일산화탄소 측정기를 설치하고 업주교육을 통해 자살 고위험군을 조기 발굴해 예방하고 있다. 그 외 자살수단 관리사업으로 지역 약국, 농약사와 협력체계를 구축하는 ‘생명 사랑실천가게’사업도 하고 있다.

자살과 밀접한 음주 문제에는 지역 주류 판매 업소와 음식점을 대상으로 ‘토닥토닥 병따개’ 사업을 통해 적극적인 개입에 나서고 있다. 아울러 군민에게는 자살 예방교육과 생명존중 문화 조성 캠페인을 꾸준히 추진하고 있다.

군 관계자는 “검사와 상담은 아픈 사람이 받는 것이 아니라 누구나 정기적으로 받는 건강검진 같은 것이다”며 “우울감 등을 느끼신다면 언제든지 정신건강 복지센터를 찾으시길 바란다”고 말했다.

