중랑구 온라인 청년축제 개최

4~5일 청년이 직접 기획하고 운영하는 '2020중랑구 온라인 청년축제' 개최... 온라인 강연, 락(樂)페스티벌, 플리마켓 등 다양한 콘텐츠 온라인 비대면으로 진행

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 4일부터 5일까지 청년들이 함께 즐기고 공감할 수 있는 ‘2020 중랑구 온라인 청년축제’를 개최한다.

‘2020 중랑구 온라인 청년축제’는 중랑구 청년축제기획단이 직접 기획하고 운영하는 축제로 코로나19로 지친 청년들을 위해 마련됐다. 감염병 확산 방지를 위해 온라인 비대면으로 운영하는 이번 축제는 온라인 화상프로그램 ‘ZOOM’과 중랑구청 유튜브 공식채널 실시간 송출로 진행된다.

참여를 원하는 청년들은 축제 홈페이지로 접속해 원하는 프로그램을 신청하고 안내 문자에 따라 발송된 링크를 통해 참여하거나 중랑구청 공식 유튜브 채널로 방문하면 된다. 축제와 관련된 자세한 사항은 카카오채널 ‘중랑구 청년축제’를 통해 문의할 수 있다.

일자별 운영 프로그램을 살펴보면, 4일에는 청년 락(樂)페스티벌 'THE LIVE'가 오후 7시부터 10시까지 진행된다. 인기 가수 스탠딩 에그와 힐링 뮤지컬 팀 뮤럽, 재즈밴드 버스킹덤의 랜선 공연은 물론 사전에 접수받은 사연들로 참여 아티스트가 직접 청년들의 고민 상담을 진행할 예정이다.

둘째날인 5일에는 온라인 강연 페스티벌 'THE LIFE'가 오후 2시부터 7시까지 진행된다. 조영민 구글코리아 매니저, 이소영 마이크로소프트 이사, 김경일 아주대학교 심리학과 교수가 ‘포스트 코로나, 청년의 삶은 어떻게 변화할까’ 라는 주제로 강연과 함께 실시간 질의응답도 이뤄진다.

또 11일까지 중랑구 청년 셀러들이 직접 제작한 다양한 수공예품과 액세서리등을 판매하는 ‘중랑구 온-플리(온라인 플리마켓)’도 함께 진행해 더 다채로운 축제가 될 전망이다.

구매는 플리마켓 전용 홈페이지를 통해 가능하다.

류경기 중랑구청장은 “중랑구 청년들이 직접 기획하고 운영하는 온라인 청년축제를 개최하게 돼 뜻깊다”며 “어려운 코로나19 환경 속에서도 청년들이 활기를 잃지 않도록 다양한 프로그램을 마련할 것”이라고 말했다.

