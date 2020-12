2025년까지 4조9천억 투입 창원형 뉴딜 … 디지털·그린·휴먼뉴딜 추진

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장이 1일 한국판 뉴딜 정책에 맞춰 총사업비 4조9천억가량 투입되는 창원형 뉴딜 종합계획을 발표했다.

허 시장은 디지털 뉴딜·그린 뉴딜·휴먼 뉴딜 3개 분야에 걸쳐 2025년까지 재정과 민간자본 4조9339억원을 들여 산업·시민 생활·도시공간을 디지털화하고 탈 탄소 대전환, 사회안전망 강화를 이뤄내겠다고 강조했다.

디지털 뉴딜에 41개 사업, 그린 뉴딜에 70개 사업, 휴먼 뉴딜에 29개 사업을 추진한다.

디지털 뉴딜은 창원시 주력산업인 제조업에 정보통신기술(ICT), 5G, 인공지능(AI)을 접목해 디지털 초격차를 확대하는 것을 목표로 한다.

그린 뉴딜은 친환경 경제로 전환을 서둘러 탄소 중립 선도 도시로 도약하는 것을 추구한다.

휴먼뉴딜은 급변하는 경제구조에 맞춰 미래형 인재를 키우고 새로운 일자리를 만드는 것이 핵심이다.

허 시장은 한국형 스마트 야드 개발, 인공지능(AI) 기반 스마트 공장 고도화, 마산 해양신도시 디지털 혁신타운 조성, 동북아 물류 연구개발 센터·실증단지 조성, 창원형 데이터 댐 ‘데이터 리움’ 구축, 에너지산업 융복합단지 조성, 풍력 너셀 테스트베드 구축, 수소산업 클러스터·수소 모빌리티 확대, 친환경 모빌리티 시범도시 추진, 숲의 도시 창원 '센트럴 파크' 조성을 10대 선도사업으로 꼽았다.

제1부시장을 단장으로 창원형 뉴딜 추진단을 구성해 창원형 뉴딜사업을 뒷받침한다. 창원형 뉴딜사업은 국비 등 사업비 확보가 관건이다.

허성무 시장은 “뉴딜 특구를 만들어 그 속에 총사업비 개념의 포괄 보조사업 방식과 규제 샌드박스 적용 등 자율성을 담보하면 지역 확산 속도는 더욱 빨라질 것이다”며 “지역 여건에 부합하는 창의적이고 경쟁력 있는 정책이 발굴될 수 있도록 지역 뉴딜을 정부에 제안하면 국책사업화될 수 있는 역 공모사업 방식도 도입이 필요하다”고 말했다.

