두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 54,100 전일대비 1,200 등락률 -2.17% 거래량 78,481 전일가 55,300 2020.12.01 15:30 장마감 은 모트롤을 물적분할한다고 1일 공시했다. 모트롤의 자본총계는 약 1584억원이며 부채와 자본총계는 3549억원이다. 회사측은 "본 분할은 단순 물적분할이므로 신규 설립되는 법인의 주식은 모두 분할회사에 100% 배정되고, 분할회사 주주들에 대한 주식의 배정 및 그에 따른 주식의 병합이나 분할은 해당사항 없다"고 설명했다.

