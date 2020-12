새울원자력본부 제4대 신임 이상민 본부장, 취임식 없이 현장으로

충남대 기계설계공학과 출신, 1990년 한국전력공사 입사, 원전 주요 보직 역임

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부 제4대 이상민 신임본부장이 공식 업무에 들어갔다.

이 본부장은 11월 28일 취임 후 코로나19 확산 예방 등 여건을 감안해 취임식 없이 11월 30일 공식 업무를 시작했다고 새울본부는 밝혔다.

이상민 본부장은 취임 후 발전소와 건설소 현장을 직접 점검하며 직원들을 격려하는 등 격식 없이 소통하는 시간을 가졌다.

이 본부장은 충남대 기계설계공학과를 졸업했으며 1990년 한국전력공사에 입사해 한울원자력본부 제2발전소장, 안전처장, 발전처장 등 주요 보직을 역임했다.

이상민 본부장은 “기본과 원칙에 기반한 ‘안전 최우선’의 원전본부, 지역과 함께 성장하고 사회적 가치를 선도하는 새울본부를 만들자”고 말했다.

이 본부장은 “세계 최고 원전 운영기술과 건설능력이 공존하는 새울본부에 취임하게 돼 영광스러운 마음과 무거운 책임감을 동시에 느낀다”며 “대내외 어려운 여건이지만 소통과 협력을 통해 One-Mind, One-Team의 원자력본부가 되도록 하겠다”고 취임 소감을 말했다.

