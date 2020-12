외국인·기관 매수에 코스피 1.66% 상승 마감…코스닥 동반상승

[아시아경제 오주연 기자]1일 국내 증시는 전일 급락에 따른 반발 매수세로 상승 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1.66% 오른 2634.25에 거래를 마쳤다. 지난달 30일 외국인들의 기록적인 매도세로 코스피는 1.6%대 급락 마감했었지만, 이튿날 바로 반발 매수세가 유입되면서 증시가 상승으로 전환했다.

코스피시장에서 개인이 3430억원어치 순매도한반면 외국인과 기관은 각각 728억원, 2675억원어치를 순매수했다.

시총 상위종목 중 10개 종목이 모두 상승 마감했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 67,800 전일대비 1,100 등락률 +1.65% 거래량 21,843,060 전일가 66,700 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 희망2021 나눔 캠페인 기부금 338억 출연삼성전자, 유엔개발계획에 16억원 상당 기부금 출연삼성, 연말 맞아 이웃사랑성금 전달…1999년부터 6700억원 기탁 close (1.65%)를 비롯해 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 3,000 등락률 +3.08% 거래량 4,438,411 전일가 97,500 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수에 1% 상승 유지전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝' close 는 3.08% 올랐고 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 809,000 전일대비 9,000 등락률 +1.13% 거래량 402,890 전일가 800,000 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝' 외국인·기관 순매도에 하락 폭 키우는 코스피 close 은 1.13% 올랐다. 삼성바이오로직스(0.89%)와 NAVER(2.88%) 등도 상승 마감했다.

코스닥지수도 이날 동반 상승했다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.58% 오른 891.29로 장을 마쳤다.

개인과 외국인이 각각 1678억원, 23억원어치를 사들였으며 기관은 1373억원어치 순매도했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 126,000 전일대비 3,900 등락률 +3.19% 거래량 4,316,641 전일가 122,100 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수에 1% 상승 유지셀트리온헬스케어, 외국인 3만 2000주 순매도… 주가 1.97%전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승 close (3.19%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 193,800 전일대비 4,500 등락률 +2.38% 거래량 471,794 전일가 189,300 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 0.26%외국인 2.4조원 순매도…코스피 1.6% '뚝'셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 2.49% close (2.38%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 191,500 전일대비 3,600 등락률 +1.92% 거래량 897,107 전일가 187,900 2020.12.01 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 매수에 1% 상승 유지씨젠, 외국인 9만 1362주 순매수… 주가 2.77%전일 매도 폭탄 던진 외국인, 다시 '사자'…코스피 1%대 상승 close (1.92%) 등이 상승했고 카카오게임즈(-1.11%) 등은 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 "삼성전자, NAVER 등 대형 반도체와 인터넷, 소프트웨어주들이 상승세를 주도했다"면서 "이날 발표된 한국, 중국 경제지표 호조로 향후 경기 및 교역 회복세 기대감이 투자 심리에 긍정적이었다"고 평가했다.

