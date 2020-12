강경화 장관, 4~6일 중동 방문…'마나마 대화' 연설·UAE와 회담(종합)

'특별 전략적 동반자 관계' UAE와 방역, 국방, 방산, 과학기술 등 다양한 분야 협력 논의

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 마나마 대화 참석과 아랍에미리트(UAE) 외교장관 회담을 위해 4~6일 바레인과 UAE를 방문한다.강 장관의 이번 중동 방문은 미국 새 행정부 출범을 앞두고 중동 정세가 요동치는 상황에서 현지 분위기를 파악하는 계기가 될 전망이다.

1일 외교부에 따르면 강 장관은 4일 바레인 정부와 국제전략문제연구소(IISS/ International Institute for Strategic Studies)가 공동 주최하는 제16차 마나마 대화에 연사로 초청을 받아 이 대화에서 '코로나19 상황 하 글로벌 거버넌스'라는 주제로 연설할 예정이다.

강 장관은 마나마 대화 참석을 계기로 강 장관은 중동국가 외교장관 등을 포함해 고위급 인사들과 회담을 가질 예정이다. 마나마 대화는 아시아의 샹그릴라 대화와 유럽의 뮌헨 안보회의와 함께 주요 국제 안보 포럼으로 2004년부터 중동 및 미국, 유럽 등 지역의 외교·국방 분야 주요 인사들이 참석해왔다. 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관과 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이번 대화에 참석하지 않는 것으로 알려졌다. 외교부 당국자는 "양자 회담은 주로 중동국가들과 조율하고 있다"고 전했다.

이어 강 장관은 5일 UAE를 방문해 압둘라 빈 자이드 알 나흐얀 외교장관과 회담 후 내년에 개최 예정인 두바이 EXPO 현장을 방문해 건설 중인 한국관을 시찰하고 린 빈트 이브라힘 알 하쉬미 국제협력 장관 겸 두바이 EXPO위원장과 회담할 예정이다.

외교부 당국자는 "바라카 원전 가동행사를 계기로 문재인 대통령 방문이 3월에 추진됐지만 코로나19로 취소된 이후 특별 전략적 동반자 관계인 UAE와 고위급 교류를 활성화 하기 위한 방문"이라고 설명했다. 한국 정부는 UAE와 원전을 비롯해 식량, 방역, 국방, 방산, 과학기술 등 분야에서 협력을 논의하고 우리 기업들의 수주를 지원할 방침이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr