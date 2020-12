[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 장휘국 광주교육감이 2021학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 1일 광주광역시에 도착한 수능 문답지를 직원들과 고사관리실로 옮기고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr