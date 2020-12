산림청, ‘365 국민평가멘토단’ 122명 모집

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 오는 9일까지 ‘365 국민평가멘토단’ 122명을 모집한다.

1일 산림청에 따르면 멘토단은 산림정책 주요사업과 혁신 활동 등에 참여한다. 멘토단은 산림분야에 대한 국민적 관심을 유도하고 산림정책에 국민 참여를 확대할 목적으로 2018년 발족됐다.

올해 모집을 통해 선발하게 될 멘토단 구성원은 내년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 2년간 활동하게 된다.

모집인원은 제1기 멘토단 구성원 중에 연임을 희망한 243명을 제외한 인원으로 산림청은 멘토단 활동이 상시 지속된다는 의미로 전체 인원을 365명으로 구성한다.

2기 멘토단의 권역별 선발인원은 수도권 22명, 강원권 33명, 경상권 13명, 충청권 14명, 전라권(제주도 포함) 40명 등이다.

신규 멘토단 구성원은 기획조정, 국제산림협력, 산림산업정책, 산림복지 등 5개 분야 중 희망하는 한 분야를 선택해 권역별로 활동을 이어가게 된다.

한편 산림청은 거주지와 산림정책 이해도, 참여 의지 등 지원자별 활동 능력과 관심도를 종합해 선발할 예정이다. 합격자는 이달 14일 산림청 홈페이지를 통해 발표한다.

신청은 온라인 ‘국민생각함’에 있는 신청서를 내려 받아 작성한 후 전자우편으로 제출하는 것으로 가능하다. 기타 자세한 내용은 산림청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박종호 산림청장은 “올해는 코로나로 멘토단 활동에 많은 제약이 따랐다”며 “하지만 제2기로 선발되는 멘토단은 비대면 시대에 맞춰 새롭게 활동 방향을 정해 산림정책에 국민 참여를 대폭 확대하는 기폭제가 되도록 운영할 계획”이라고 말했다.

