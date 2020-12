경북도, 도내 17개 정수장에 '유충 예방' 시설 … 146억 투입

내년부터 2년간 사업 추진 … '이물질' 항목 추가해 수돗물 관리 강화

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 지난 7월 인천 수돗물 유충 사례를 원천적으로 방지하기 위해 '정수장 위생관리 개선사업'을 추진한다고 1일 밝혔다.

이를 위해 김천 등 11개 시·군 17개 정수장에 내년부터 2022년까지 총사업비 146억원(국비 73억, 지방비 73억)을 투입해 정수장 위생관리에 나선다. 이는 내년 정수장 위생관리 개선사업 전국 국비 262억원 중 16%를 차지하는 42억원(도 단위 2번째)을 확보한 데 따른 수순이다.

경북도는 내년 정수장마다 방충시설을 설치해 유충 등 생물체의 유입이 원천 차단되도록 시설을 개선해 수돗물에 대한 신뢰도를 향상시킬 방침이다. 주요 시설개선 부분은 정수장 내에 여과지 덮개, 여과지 및 배수지 라이닝, 정수지 출입문·창문에 미세방충망 설치 등이다.

시설개선과 함께 정수장의 운영방식도 강화한다. 내년부터 기존에 맛·냄새 항목과 더불어 국민의 눈높이를 고려한 수돗물 안심기준으로 '이물질' 항목을 수질 관리항목으로 추가 도입한다. 이물질이 발견되면 음용중지, 음용권고 기준을 제시하겠다는 얘기다.

최대진 경북도 환경산림자원국장은 "정수장 위생관리사업 추진과 함께 기존 추진 중인 스마트 관망관리 시스템 구축사업을 병행함으로써 도민의 생활과 건강에 밀접한 수돗물의 안정적인 공급 효과를 더욱 기대할 수 있게 됐다"며 "앞으로 도민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 관리에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

