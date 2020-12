'첫출근' 김광수 은행연합회장, 임중도원 은행권에 디지털 등 방향제시

은행권 상황…‘해야 할 일은 많은데 갈 길은 멀다’

"격의없이 소통하고 솔선수범해 나가겠다"

[아시아경제 박선미 기자] 1일 은행연합회 14대 회장으로 공식 취임한 김광수 신임 은행연합회장은 취임사에서 은행권이 처한 상황을 '임중도원(任重道遠)'이라고 표현하며 디지털, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 등의 내용이 담긴 다섯가지 운영방향을 제시했다.

김 회장은 취임사에서 "‘해야 할 일은 많은데 갈 길은 멀다’는 고사성어 임중도원이 은행이 처한 절박한 상황을 잘 표현하고 있는 것 같다"며 "지금 우리 은행업은 탈세계화와 불확실한 국제정세 하에 유동성 과잉, 경제주체 부채 증가, 자산 버블, 제로금리, 저성장과 같은 복합적인 잠재리스크를 안고 있다. 금융소비자보호 제도와 감독의 강화도 경영에 많은 부담으로 다가오고 있다"고 말했다.

그러면서 "전통적 은행으로써 당면한 책무가 임중(任重)이라면, 미래형 은행으로의 여정은 도원(道遠)이라 할 수 있다"며 "이러한 시대적 변화와 요구에 부응하기 위해 은행연합회와 은행이 한 마음 한 방향으로 나아가야 할 과제가 있다"고 설명했다.

김 회장은 ‘신뢰’, ‘안정’, ‘전환’, ‘진화’를 키워드로 네가지 운영방향을 제시했다.

첫째, 고객에 대한 신뢰를 최우선 가치로 삼아야 한다는 것이다. 그는 "고객과 은행간에 벌어진 관점과 가치의 간극을 좁혀야 한다. 두터운 소비자보호와 내부통제 체계는 기본이다. 고객의 가치 제고, 서비스의 개인화 및 맞춤화 중심으로 채널, 인프라, 상품, 제도, 조직문화를 혁신해 나가자"고 말했다.

둘째, 은행의 안정성을 확고히 해야 한다고 강조했다. 건강한 은행이라야 국가경제에 활력을 줄 수 있다며 "앞으로 은행은 교토삼굴(狡免三窟)의 지혜로 손실흡수능력, 경영효율화, 수익원 중심으로 경영의 노력을 다하면 은행연합회는 균형있고 공정한 제도적 경쟁환경을 조성하고, 탄탄한 미래 성장기반을 구축하는 데 전심전력 하겠다"고 약속했다.

셋째, 디지털 은행으로의 전환에 속도를 높여야 한다고 했다. 그는 "우리나라는 세계 8위의 글로벌 디지털 경쟁력에도 불구하고, 국내은행의 디지털 전환은 느리다는 평가"라며 "디지털 전환의 역량, 기술, 생태계를 확장, 가속화하는데 예산과 자원을 집중하는 한편, 디지털 전환에 걸림돌이 되는 불합리한 제도개선에 적극 노력해야 한다"고 전했다.

넷째, 국내 은행의 ESG 금융이 적극적인 경영활동으로 이어져 지속가능한 성장과 신사업 기회로 발전해 나가길 기대하고 이를 지원하겠다고 밝혔다. 마지막으로 글로벌 측면에서 은행의 글로벌 진출 전략과 사업모델도 디지털, ESG 전략방향과의 일관성하에 재정립하고 추진해야 한다고 덧붙였다.

김 회장은 "은행과 연합회가 당면한 과제를 하나씩 풀어나가는 데 여러분과 격의없이 소통하고 솔선수범해 나가겠다"며 "국회, 금융당국, 은행, 다른 협회와도 긴밀히 협조하고 필요한 목소리를 내겠다"고 말했다.

김 회장은 이날부터 3년간 은행연합회장직을 맡는다. 취임식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 열리지 않았고 취임사를 통해 직원들과 인사하는 것으로 취임식을 대신했다.

