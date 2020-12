울산 현대중공업 샤워실 관리인 확진 … 직원·협력업체 500명 출근 중단

울산시, 샤워장 50여곳 중 한 건물서 확진자 나와 방역소독 완료

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 현대중공업 내 샤워장 관리인이 코로나19 확진 판정을 받아 해당 건물에서 근무하는 근로자와 협력업체 직원 500여명이 1일 출근을 중단한 채 자택 대기 조치를 받았다.

울산시 보건당국과 현대중공업은 울산 본사 내 한 건물 샤워장 관리인이 확진되자 긴급방역에 들어갔다.

울산시에 따르면 이날 오전 동구에 사는 60대 남성 A씨가 지난달 20~21일 춘천 가족모임에서 전파된 코로나19 확진자로 분류됐다.

A씨는 현대중공업 내 50여곳의 샤워장 중 1곳을 관리하는 용역업체 직원이다. 해당 샤워장이 있는 건물에는 평소 현대중공업 정규직 직원 120여명과 협력업체 직원 380여명 등 500여명이 근무 중이다.

현대중공업은 이들 전원에게 이날 하루 출근하지 말고 자택에서 대기하도록 조치했다.

또 샤워실을 이용한 직원을 파악하는 등 역학조사를 벌이고 있다. 검사 결과 확진자의 접촉자나 동선에 있던 직원들은 모두 코로나19 진단 검사를 할 예정이다.

현대중공업에서는 앞서 9월 직원과 가족을 중심으로 집단감염이 발생해 접촉 대상 근로자 2400여명을 대상으로 진단 검사를 했었다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr