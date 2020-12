[아시아경제 이민우 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 500 등락률 -0.39% 거래량 80,166 전일가 128,000 2020.12.01 12:30 장중(20분지연) 관련기사 BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입씨에스윈드, 커뮤니티 활발... 주가 2.82%.[클릭 e종목] "씨에스윈드, 바이든 시대 준비를 위한 유증 결정" close 는 베스타스 아시아 퍼시픽 A/S( Vestas Asia Pacific A/S ), 베스타스 윈드 테크놀로지 베트남(Vestas Wind Technology Vietnam LLC )과 173억원 규모의 윈드타워 공급계약을 체결했다고 1일 공시했다.

