[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 류연기 영산강유역환경청장이 1일 국내 야생조류(천안, 용인, 이천등)와 가금농장(전북 정읍)에서 고병원성 AI 바이러스가 잇따라 발생함에 따라 관내 철새도래지인 담양 하천습지보호지역 일대를 방문해 야생조류 AI 대응 활동 강화를 지시하고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr