SK, 수소시장 본격 진출

전담조직 '수소사업 추진단' 신설

[아시아경제 박소연 기자] SK그룹이 수소사업 전담 조직을 신설하고 차세대 친환경 에너지원으로 급성장하는 수소사업에 본격 진출한다.

SK㈜는 1일 에너지 관련 회사인 SK이노베이션과 SK E&S 등 관계사의 전문 인력 20여명으로 수소사업 전담 조직인 '수소 사업 추진단'을 신설했다고 밝혔다.

SK㈜는 우선 그룹이 보유한 인프라를 적극 활용해 경쟁력 있는 수소를 공급할 방침이다. 자회사인 SK E&S를 중심으로 2023년부터 연간 3만t 규모의 액화 수소 생산설비를 건설, 수도권 지역에 액화 수소를 공급한다. 이를 위해 SK이노베이션에서 부생 수소를 공급받을 예정이다.

SK E&S를 통해 블루 수소(이산화탄소를 포집해 저장한 수소)의 대량 생산 체제도 가동한다. 연간 300만t 이상의 액화천연가스(LNG)를 직수입하는 SK E&S가 대량 확보한 천연가스를 활용해 2025년부터 25만t 규모의 블루 수소를 추가 생산한다.

SK그룹은 2025년까지 총 28만t 규모의 생산능력을 갖추고, SK에너지의 주유소와 화물 운송 트럭 휴게소 등을 그린에너지 서비스 허브로 활용해 차량용으로 공급하는 한편, 연료전지 발전소 등 발전용 수요를 적극 개발할 계획이다.

이를 통해 2025년이면 그룹 차원에서 30조원 수준의 순자산가치(NAV)를 추가 창출할 것으로 전망했다. SK㈜ 관계자는 "태양광, 풍력 등 재생 에너지를 활용한 그린 수소 생산 사업을 추진, 이산화탄소를 배출하지 않는 친환경 수소 공급 체계를 완성하겠다"고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr