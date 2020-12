20년만에 '대수술' SW진흥법…10일 시행

소프트웨어산업 진흥법 시행령 전부개정안 국무회의 의결

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 1일 소프트웨어산업 진흥법 시행령 전부개정령안이 국무회의에서 의결돼 모법인 소프트웨어산업 진흥법 전부개정안과 함께 오는 10일 시행될 예정이라고 밝혔다.

시행령 개정안은 지난 5월 국회에서 소프트웨어산업 진흥법 전부개정안이 국회에서 통과됨에 따라 마련됐다. 현재 55개에서 69개 조문으로 확대 개편된다.

소프트웨어산업 지원 및 투자 확대

먼저 개정안은 과기정통부장관이 지역 소프트웨어 산업 진흥을 위해 지역별 소프트웨어산업 진흥기관을 지정, 위탁할 수 있도록 하고 소프트웨어진흥시설 및 진흥단지 지정요건을 완화했다.

소프트웨어진흥시설 및 진흥단지에 입주할 소프트웨어사업자 수가 진흥시설은 10인에서 5인(특별시 20인에서 10인)으로, 진흥단지는 50인에서 25인(특별시 100인에서 50인)으로 낮추어짐에 따라 진흥시설과 진흥단지가 활성화되고 지역별 특성에 적합한 소프트웨어 산업을 지원하는 거점이 될 것으로 기대된다.

또한 공공부문이 민간의 자본과 기술을 활용해 소프트웨어사업을 추진할 수 있도록 민간투자형 소프트웨어사업의 도입 근거가 법률에 도입됨에 따라, 시행령에서 사업의 요건 및 추진절차 등이 규정됐다.

총사업비 대비 민간의 투자비용이 50%이상인지 여부 등 제한 규정을 최소화하는 한편, 대기업 참여제한제도의 예외를 적용하는 인센티브를 제공해 민간투자가 활성화될 수 있도록 했다.

아울러 소프트웨어기업이 지식재산권을 활용할 수 있도록 하기 위해 SW산출물 반출 요청시 원칙적으로 국가기관이 승인하도록 법률에서 규정함에 따라, 시행령에서는 이에 대한 예외사유를 구체적으로 명시했다. 국가기관 등의 공공소프트웨사업의 소프트웨어 산출물 반출 불승인 사유를 보안업무규정에 따른 비밀과 과기정통부장관과 행안부장관이 협의·고시하는 경우로 한정된다.

소프트웨어사업 환경개선

개정 법률안이 민간시장에서도 공정 거래 환경이 조성될 수 있도록 공정계약의 원칙을 명시하고 시행령으로 정한 사항은 계약서에 의무적으로 포함하도록 하면서, 시행령에서는 과업내용의 확정방법·시기, 계약금액·기간 변경 절차, 손해배상, 하자 범위와 판단기준 등을 계약서에 명시하도록 규정하여 계약의 공정성을 강화했다.

과업심의위원회의 구성, 운영방법 등도 구체화됐다. 이해관계가 있는 위원의 제척 기준을 마련해 과업심의위원회 운영의 공정성이 제고될 것으로 기대된다.

송경희 과기정통부 소프트웨어정책관은 “오랜기간 동안 민관협력을 통해 마련된 소프트웨어 진흥법령은 소프트웨어산업의 새로운 성장과 공정경쟁 환경을 위한 제도적 기반”이라며, “개정된 제도가 소프트웨어산업 현장에서 안착될 수 있도록 산업계 및 관계부처와 함께 적극 노력해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr