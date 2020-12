바디프랜드, ‘디멘시아 포럼 엑스 코리아’ 치매 케어 세션 발표

“안마의자 마사지 프로그램, 시니어 스트레스 관리에 도움”

[아시아경제 김희윤 기자] 바디프랜드는 메디컬R&D센터 소속 정신건강의학과 전문의 민아란 실장이 ‘디멘시아 포럼 엑스(Dementia Forum X) 코리아’ 케어 세션에서 ‘치매 예방을 위한 디지털 스트레스 관리 기술’의 최신 연구 결과를 발표했다고 1일 밝혔다.

디멘시아포럼엑스(DFx)는 2015년 스웨덴 치매 국제기구인 ‘SCI(Swedish Care International)’가 출범시킨 국제 포럼이다. 국제알츠하이머병협회(ADI) 콘퍼런스, 알츠하이머연맹(AA) 국제콘퍼런스와 함께 세계 3대 치매 포럼으로 꼽힌다.

포럼 발표에서 민 실장은 “스트레스에 노출되면 분비되는 대표적인 스트레스 호르몬인 혈중 코르티솔(Cortisol) 수치가 증가하고 반복적인 스트레스에 시달려 높은 코르티솔 상태가 지속됐을 때 뇌의 기억과 감정을 관장하는 기관인 해마(Hippocampus)에 신경독성과 산화스트레스가 가중된다”며 “시니어의 스트레스를 일정 수준 이하로 관리하는 것이 치매, 인지기능 감퇴 예방에 매우 중요하다”고 강조했다.

그는 “이완 마사지가 코르티솔 수치를 낮추고 단기간의 기억력을 향상시킨다”는 최근 연구 결과를 보고하며 “자사 제품에 탑재된 ‘호흡이완’ 프로그램은 집중이 어렵고 스트레스가 높을 때 음성 가이드에 따라 깊은 복식 호흡을 지속적으로 반복해 미주 신경을 자극하여 부교감신경계를 자극해 전신의 이완과 정서 조절을 도우며, ‘이완훈련’은 일반적으로 불안장애 환자의 일상 불안감을 조절하는데 활용되는 점진적 근육이완을 근거로 만들어졌다”고 소개했다.

대한명상의학회와 함께 연구개발한 ‘명상 마사지 프로그램’은 신체의 자극을 활용한 바디스캔과 집중 명상이 탑재됐다. 공간감 있는 사운드 구성으로 일상에서 과도한 스트레스에 지칠 때 쉽고 편리하게 휴식을 통해 스트레스와 긴장감을 해소하는 힐링 안마 프로그램이다.

마지막으로 민 실장은 “코로나19로 직접 대면이 어려운 언택트 시대에 바디프랜드 안마의자가 통신을 통한 사람과 사람의 연결, 정서적 지지와 인지기능 훈련으로 액티브 시니어 라이프를 제안해 나갈 계획이다”며 발표를 마무리했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr