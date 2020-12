정 총리 "상황 지켜본 후 거리두기 단계 조정 검토"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 1일 "상황을 지켜본 후 (사회적 거리두기) 단계를 추가로 검토할 필요성이 있다"며 "다만 거리두기 효과 분석이나 평가 없이 단계만 격상하는 것은 이에 따른 엄첨난 사회·경제적 피해를 간과하는 것"이라고 말했다.

정 총리는 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "최근 1주간 국내 발생 일평균 확진자는 438명으로 확진자 수로만 보면 전국 2.5단계 격상 기준을 초과하는 수준이 맞지만 단계 격상은 확진자 수만을 기준으로 하지 않는다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "60대 확진자 수와 중증 환자 병상 여력, 감염재생산 지수 등 여러 여건을 고려해서 결정된다"고 설명했다.

이어 "중·소상인의 비중이 높은 우리나라의 경제 활동 특성상 실제 많은 서민이 큰 패해를 입는다"며 "방역과 국민건강을 면밀하게 살펴봐야 한다"고 언급했다.

정 총리는 "현재 금주의 감염확산 상황, 의료체계 여력, 거리두기 효과 등을 정밀하게 예의주시하고 있다. 필요 시 정부는 망설임 없이 신속하게 단계 조정을 검토하겠다"며 "정부의 조치를 다시 한번 믿고 따라주시길 간곡히 부탁드린다"고 피력했다.

