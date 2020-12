웰크론그룹 정기 임원 인사, 12명 승진 발령

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론그룹은 웰크론, 웰크론한텍 등 계열사에 대한 2021년 그룹 정기 임원인사를 1일 단행했다.

이번 인사에서 웰크론그룹은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 으로 어려운 경영환경에도 뚜렷한 성과를 올린 인재를 중용했으며, 리스크관리, 생산성 향상, 수익성 강화 등의 그룹 경영목표 달성에 부합한 임원에 대한 승진 인사를 실시했다고 밝혔다.

◇웰크론(5명)

상무보 승진 ▲리빙부문 리빙영업본부 최우진 이사 승진 ▲미래전략본부 커뮤니케이션실 유용성

이사 대우 승진 ▲관리부문 기술연구소 권은희 ▲관리부문 해외생산본부 오정태 ▲관리부문 경영지원본부 홍성기

◇ 웰크론한텍(7명)

상무보 승진 ▲건설부문 구매본부 신봉재 ▲플랜트부문 식품제약사업본부 성종연 ▲플랜트부문 사업기획파트 박효식 ▲플랜트부문 에너지환경사업본부 박상택

이사대우 승진 ▲건설부문 사업관리본부 이경열 ▲건설부문 구매본부 김창용 ▲건설부문 건축사업본부 김태일

