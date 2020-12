하나금융그룹, 스포츠 기부 챌린지 '하나GO라운드' 성료

언택트 사회 확산으로 하나TV를 통한 사회적 가치 확산 사업 확대

조성된 기부금 활용한 이동약자 지원 캠페인 '모두의 축구장, 모두의 K리그' 진행

[아시아경제 조강욱 기자] 하나금융그룹은 한국프로축구연맹, 축구 전문 유튜버 고알레와 함께 진행했던 스포츠 기부 챌린지 '하나Go라운드 재능하나 보여줘'가 지난달 20일 수원FC조원희, 안병준 편을 마지막으로 막을 내렸다고 1일 밝혔다.

지난 6월부터 진행된 '하나Go라운드 재능하나 보여줘'는 국가대표급 K리그 인기 스타들이 본인의 축구 재능을 보여주고 관련 기부 미션을 수행하는 예능형 축구 기부 콘텐츠로 K리그 사회공헌 홍보대사이자 인기 유튜버 고알레 팀이 함께 하며 팬들의 큰 관심을 모았다.

이동국(전북), 송민규(포항), 엄원상(광주), 이웅희, 이지솔(대전) 등 총 12개 구단의 15명의 선수가 참여해 자신의 재능을 선보이고, 재능과 관련된 기부 미션을 통해 총 4100만원의 기부금을 조성했다.

특히 이동국 선수의 발리슛, 이동준, 엄원상 선수의 드리블 등 K리그 대표선수들의 축구 기술을 접목한 기부 챌린지 영상은 총 조회수 150만회 이상을 기록하며 팬들의 이목을 끌었다.

하나금융그룹은 선수들의 미션 성공 기부금에 추가 기부금을 더해 총 1억원의 기금을 조성했으며 이를 바탕으로 차별없는 K리그의 축구관람 문화 조성 사업 '모두의 축구장, 모두의 K리그' 캠페인을 진행한다.

'모두의 축구장, 모두의 K리그' 캠페인은 장애인, 고령자, 임산부 등 이동약자도 K리그 경기장에 자유롭게 찾을 수 있도록 '이동약자를 위한 K리그 경기장 안내 지도'를 제작하여 축구 관람을 위한 정보의 장벽을 낮추는 사회공헌 캠페인으로 하나금융그룹과 사회복지공동모금회, K리그의 협업을 통해 지난 10월 첫 선을 보인 바 있다.

하나금융그룹 사회가치팀 관계자는 "앞으로도 다양한 협력사업을 통해 함께 성장하며, 행복을 나누는 하나금융그룹의 사회적 가치를 더욱 확산할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr