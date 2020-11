이디야커피, 일러스트레이터 '섭섭'과 협업한 겨울시즌 MD 2종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 이디야커피가 추석선물세트 및 ‘2021 다이어리 세트’에 이어 또 한 번 일러스트레이터 섭섭과 손잡고 겨울 시즌 MD 2종을 출시했다고 1일 밝혔다.

신제품 MD는 ‘SUBSUB 몽글 파우치 세트’와 ‘SUBSUB 스마일 텀블러’ 2종이며 작가 특유의 위트 있고 개성 있는 그림이 아기자기하게 표현됐다.

몽글 파우치 세트는 파우치와 리유저블 컵 2개가 세트다. 파우치는 올겨울 패션업계 대세 아이템인 플리스 원단을 사용해 포근한 느낌으로 제작했으며 넉넉한 사이즈로 텀블러 백으로도 활용할 수 있다. 친환경 시대의 필수 아이템인 리유저블 컵은 식기세척기, 전자레인지에서 사용 가능한 소재로 제작해 편의성을 높였다.

스마일 텀블러는 홀리데이 시즌을 즐기는 귀여운 커플의 일러스트가 특징이다. 스테인리스 소재 바디로 내구성이 강하고 바닥면을 고무 재질로 처리해 안전한 사용이 가능하다. 리드 부분은 사용이 편리한 슬라이드 방식이다.

파우치 세트는 1만6000원, 스마일 텀블러는 1만9000원으로 이날부터 이디야커피 매장에서 한정 수량으로 판매한다.

