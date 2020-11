[아시아경제 오현길 기자] SGI서울보증은 30일 임시 주주총회를 통해 신임 대표이사 사장으로 유광열 전 금감원 수석부원장을 선임했다고 밝혔다.

유 신임 대표는 군산고와 서울대 경제학과를 졸업하고, 서울대 행정대학원 행정학 석사학위 및 미국 텍사스주립대 대학원 경제학 박사학위를 받았다.

행정고시 29회로 공직에 입문해 경제기획원을 거쳐 기획재정부 국제금융협력국장, 금융위원회 금융정보분석원장, 증권선물위원회 상임위원, 금융감독원 수석부원장을 역임했다.

유 대표는 다음달 1일부터 3년간 임기를 시작할 예정이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr