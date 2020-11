'닥스 파자마' 출시

"7일까지 20% 할인"

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF(대표 오규식)가 국내 전개하는 영국 클래식 브랜드 닥스가 겨울 시즌 품격있는 휴식을 위한 '파자마 컬렉션'을 LF몰의 신개념 한정특가 플랫폼 인생한벌을 통해 출시한다고 30일 밝혔다.

최근 집에서 머무르는 시간이 늘어나면서 홈웨어에서도 디자인과 기능성을 찾는 고객들이 급증함에 따라 닥스가 스타일과 편안함을 갖춘 파자마 컬렉션을 선보인다. 닥스의 클래식한 감성을 담은 시그니처 체크는 물론, 레드, 블랙, 그린 계열의 타탄 체크 등 다양한 무늬를 입혀 따뜻한 연말 분위기를 강조했다. 포켓 부분에는 브랜드 로고를 섬세한 자수 디테일로 적용해 고급스러운 느낌을 더했다.

소재는 보온성이 높으면서도 신축성이 우수한 TR 40수 기모 원단을 사용해 부드러운 감촉과 선사하며 움직임에 최적화된 패턴을 적용해 편안한 착용감을 제공한다. 남성용 상하의 세트 3종, 여성용 상하의 세트 3종, 원피스 타입 4종으로 구성해 고객별 취향에 따른 선택의 폭을 넓혔다. 가격은 상하의 세트가 16만5000원, 원피스가 13만5000원이다.

닥스는 인생한벌 이벤트 기간인 내달 7일 오전 10시까지 LF몰에서 20% 할인 혜택을 적용해 남성용, 여성용 상하의 세트 파자마를 13만2000원에, 원피스 파자마를 10만8000원의 단독 최저가에 판매하고, 오후 2시 이전 주문 상품의 경우 당일 출고 서비스를 제공한다.

이 외에도 행사 기간 내 닥스의 파자마 컬렉션을 구매하는 전 고객을 대상으로 고급 선물 포장 서비스를 무료로 제공하며, 구매 고객 중 3명을 추첨해 닥스 브랜드의 한정판 디퓨저를 선물로 증정한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr