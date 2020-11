홈앤쇼핑, 라이브 커머스 시작…中企 제품 판로확대 기대

V커머스'팡LIVE' 모바일 라이브 방송으로 업그레이드

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 모바일에 익숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 공략을 위해 '라이브 커머스'를 시작한다고 30일 밝혔다. 홈앤쇼핑은 모바일과 영상에 친숙한 젊은층 고객 접점 확대를 위해 2018년 11월부터 V커머스 콘텐츠를 제작해 '팡LIVE'를 운영 중이다. 빠르게 변하는 시장 환경에 발맞춰 이를 강화해 모바일 라이브 방송을 선보이는 것이다.

기존 V커머스 콘텐츠는 동영상 플레이를 통한 일방적 정보 전달이 주를 이뤘다면 업그레이드 된 '팡LIVE'는 시청자들과의 실시간 소통을 강화한 것이 가장 큰 특징이다. 생방송이 진행되는 동안 시청자들은 라이브 채팅창으로 궁금한 사항을 질문하거나 방송에 대한 의견을 전달할 수 있고 방송 진행자는 실시간으로 올라오는 시청자들의 질문과 반응을 방송에 즉각적으로 반영해 시청자와 함께하는 방송을 만들어나갈 예정이다.

홈앤쇼핑의 모바일 라이브 방송은 모바일 앱 '팡LIVE'에서 확인할 수 있고 첫 방송은 이날 오후 4시 약 60분 동안 이랜드 킴스클럽 식품 9종으로 진행된다. 홈앤쇼핑의 주 고객층이 50대 이상으로 구성된 만큼 '팡LIVE'에서 라이브 방송을 통해 10대부터 40대까지 다양한 연령층에 홈앤쇼핑의 상품과 브랜드를 홍보할 수 있고 이를 통해 중소기업 상품의 판로 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

'팡LIVE'는 경쟁력 있는 모바일 전용상품, 제품의 경쟁력은 있으나 판로가 없는 중소기업 상품, 수산물 현지 상품, 협력사 매장·제조사 공장 방문 방송 가능 상품 등을 소개해 현장감을 살려 고객과 적극적으로 소통할 예정이다. 자체 모바일 라이브 방송뿐만 아니라 외부 라이브방송 플랫폼과도 협조를 검토해 점차 라이브 방송을 강화해 나갈 계획이다. 홈앤쇼핑 관계자는"'팡LIVE'를 통해 차별화된 콘텐츠와 서비스를 선보여 모바일 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라며 "향후 콘텐츠 확대를 통해 중소기업 제품의 판로지원에도 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

