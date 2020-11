[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션이 지원하는 사회적 기업 '천년누리 전주빵(이하 전주비빔빵)'이 친환경 밀보리밭 가꾸기에 나섰다.

SK이노베이션에 따르면 전주비빔빵은 점점 사라져가는 국내 밀보리밭을 보존하기 위해 지난 10월부터 전주 농업 단지와 협업해 9만9000㎡ 규모의 밭에 직접 밀보리 농사에 들어갔다.

이 밀밭에서는 3.3㎡ 단위당 약 1㎏의 밀이 생산된다. 이를 통해 2.5㎏의 산소가 배출되고 3㎏의 이산화탄소가 흡수된다.

전주비빔빵은 내년에 농사 규모를 33만㎡로 확대해 맑은 산소를 공급하는 것은 물론, 농가와 어르신과 장애인 등 일자리 창출에도 기여한다.

전주비빔빵은 취약계층의 노동력을 활용해 친환경 우리 밀과 우리 곡물로 만든 전주비빔빵, 떡갈비빵, 초코파이 등 전주의 특색을 담은 30여 종의 빵을 만들어 보급하고 있다.

