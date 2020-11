"녹음 내용, AI가 문자로 기록"…네이버 '클로바노트' 출시

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 인공지능(AI) 기술로 녹음된 음성을 텍스트로 변환하는 '클로바노트'를 출시했다.

29일 네이버에 따르면 클로바노트는 텍스트로 변환된 녹음 내용을 참고해 필요한 내용만 다시 '눈으로 보며 듣기'가 가능한 음성기록 서비스다.

네이버 관계자는 "인터뷰나 업무 미팅 등 음성을 기록하는 다양한 상황에서 대화 내용을 받아 적거나 녹음을 다시 들으며 필요한 내용을 찾는데 들이는 시간과 노력을 크게 줄일 수 있다"고 설명했다.

클로바노트 앱에서 직접 녹음하거나 앱 또는 PC에서 음성 파일을 업로드하면 해당 내용이 참석자의 목소리까지 구분된 텍스트로 변환돼 화면에 나타난다.

다시 음성으로 확인하고 싶은 부분의 텍스트를 클릭하면 내용을 바로 들을 수 있다.

클로바노트 앱과 PC는 자동으로 동기화돼 앱에서 녹음을 마치면 PC에서 바로 텍스트로 변환된 음성 기록을 확인할 수 있다.

클로바의 AI 음성인식 기술인 '클로바스피치' 중 대화나 강연처럼 긴 문장을 인식하는데 특화된 '네스트' 엔진과 참석자의 목소리를 구분해주는 '와이즈' 엔진이 적용됐다.

사용자가 자주 쓰는 단어나 전문 어휘를 직접 지정하면 더욱 정확한 음성 인식 결과를 확인할 수 있다.

클로바노트를 이끌고 있는 한익상 책임리더는 "클로바는 개인의 일상과 비즈니스 전반에 실질적인 도움을 주는 서비스로 발전 중"이라며 "앞으로 화상회의처럼 보다 다양한 환경에서 클로바노트를 효과적으로 사용할 수 있도록 기능을 확장하고 기업환경에 특화될 수 있는 서비스를 선보여 나갈 것"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr