28일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자는 450명으로 집계됐다.

중앙방역대책본부는 29일 0시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자가 450명 늘어 누적 3만3824명이라고 밝혔다. 전날 504명보다 54명 감소하면서 나흘 만에 500명 아래로 떨어졌다.

이날 신규 확진자 450명은 지역발생이 413명, 해외유입이 37명이다. 지역발생 확진자는 전날 486명에 이어 이틀 연속 400명대로 집계됐다.

사망자는 1명 늘어 총 523명이다.

