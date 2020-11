쉬어가는 코스피…약보합으로 출발

코스닥은 강세…880선 눈앞

[아시아경제 이민우 기자] 27일 코스피가 약보합세를 보이며 2620 초반대로 출발했다. 연일 이어가던 고공행진을 잠시 멈추고 숨고르기에 나선 모양새다.

이날 코스피는 전날보다 0.04%(1.11포인트) 내린 2624.80으로 출발했다. 이후 오전 9시27분 기준 전날 대비 0.06% 오른 2627.56을 기록하며 강보합으로 돌아섰다.

투자자별로는 외국인과 개인이 각각 263억원, 607억원어치를 순매수했다. 반면 기관은 884억원어치를 순매도했다.

상승과 하락 업종이 비슷한 비율을 보이고 있다. 기계 업종의 하락폭이 -0.97%로 가장 컸다. 이어 은행(-0.64%), 증권(-0.54%), 금융업(-0.47%), 섬유·의복(-0.41%) 등의 순이었다. 반면 통신업(1.84%), 종이·목재(1.55%), 비금속광물(0.97%), 전기가스업(0.52%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목들도 대부분 하락세다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 813,000 전일대비 3,000 등락률 -0.37% 거래량 157,425 전일가 816,000 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 정기 인사 단행…LG에너지솔루션 초대 사장에 '김종현'코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신인체삽입 의료기기충전 기술 등 10대 나노기술 발표 close 의 낙폭이 -1.3%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 544,000 전일대비 6,000 등락률 -1.09% 거래량 127,935 전일가 550,000 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지 close (-1.2%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 1,500 등락률 -0.53% 거래량 176,554 전일가 285,500 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기' close (-0.8%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 98,800 전일대비 600 등락률 -0.60% 거래량 667,326 전일가 99,400 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기' close (-0.4%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,538,000 전일대비 1,000 등락률 +0.07% 거래량 5,201 전일가 1,537,000 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-26일LG생활건강, 30대 女상무 승진…정기임원인사 자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기' close (-0.3%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 371,500 전일대비 2,500 등락률 -0.67% 거래량 143,864 전일가 374,000 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파 close (-0.2%) 등의 순이었다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 332,000 전일대비 2,500 등락률 +0.76% 거래량 599,177 전일가 329,500 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 0.61%코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기' close (1.0%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 1,500 등락률 +0.84% 거래량 416,723 전일가 179,000 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 현대차-농협, 상생 마케팅…김장철 농산물 소비 촉진 후원금 전달코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑ close (0.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 800,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 23,466 전일가 799,000 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 close (0.3%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 68,100 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 4,779,364 전일가 68,000 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑제가 말했죠? 최다 확진자에 택배 폭증! 관련 株, 빠르게 갑니다! close (0.1%) 등은 올랐다.

반면 코스닥은 다소 활기를 띄는 모습이다. 전장보다 0.21%(1.84포인트) 오른 876.37로 출발한 뒤 상승폭을 넓혀가고 있다. 오전 9시27분 기준 879.49를 나타내며 상승 폭을 늘려갔다.

개인만 홀로 매수세를 보이며 638억원어치를 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 314억원, 317억원씩 순매도했다.

대부분의 업종이 상승세다. 유통업종의 상승폭이 3.08%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(1.81%), 정보기기(!.28%), 통신서비스(0.79%) 등의 순이었다. 반면 운송장비·부품(-0.45%), 소프트웨어(-0.37%), 통신장비(-0.28%) 등은 내렸다.

시총 상위 종목은 하락한 종목이 더 많았다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 92,500 전일대비 1,100 등락률 -1.18% 거래량 377,029 전일가 93,600 2020.11.27 10:23 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 코스피, 또 사상 최고가 경신...2617.76 마감 close 의 낙폭이 -1.7%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 163,800 전일대비 400 등락률 +0.24% 거래량 43,055 전일가 163,400 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파 close (-0.8%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 71,400 전일대비 200 등락률 -0.28% 거래량 85,981 전일가 71,600 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선外人 매수세에 코스피 소폭 상승 출발 close (-0.7%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,200 전일대비 300 등락률 -0.22% 거래량 21,366 전일가 137,500 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대CJ 오쇼핑, 인플루언서 커머스 '픽더셀'…신성장동력 '픽'쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감 close (-0.2%) 등의 순이었다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 115,200 전일대비 5,500 등락률 +5.01% 거래량 3,169,538 전일가 109,700 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 close (5.1%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 193,300 전일대비 12,100 등락률 +6.68% 거래량 1,326,595 전일가 181,200 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑3차 대유행 시작! 빠르게 잡아야 할 진단키트 대장株! close (3.6%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 123,900 전일대비 400 등락률 +0.32% 거래량 151,021 전일가 123,500 2020.11.27 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선제넥신, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.42%... close (1.4%) 등은 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr