[아시아경제 오주연 기자] 주성엔지니어링 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 증권정보 현재가 7,360 전일대비 70 등락률 -0.94% 거래량 2,733,751 전일가 7,430 2020.11.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 주성엔지니어링, LG디스플레이와 172억 규모 계약주성엔지니어링, 3분기 누적 매출액 886억원…"신규 투자 감소 때문"【전문가추천】 내일 (29일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' close 은 중국 InfoVision Optoelectronics(Kunshan) Co., Ltd.와 92억원 규모의 디스플레이 제조장비 공급계약을 체결했다고 25일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 3.54%에 해당한다.

