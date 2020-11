[아시아경제 김봉주 기자] 배우 류준열이 근황을 전했다.

24일 류준열은 자신의 인스타그램에 "내가 그 시간에 거기 있었다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진에서 류준열은 멋진 풍경과 함께 편안한 포즈로 앉아 있다.

이에 네티즌들은 "귀여워요", "사진 좋다", "좋은 아침이에요" 등으로 반응하며 감탄했다.

한편, 류준열은 '외계인'에 출연할 예정이며 '봉오동 전투' '돈' '트래블러 - 쿠바' '운빨로맨스' 등에 출연했다. 또 걸 그룹 걸스데이 출신 배우 혜리와 공개 열애 중이다.

