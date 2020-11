기업은행 "계좌 만들고 급여 받으면 더브레드블루 20% 할인"

더브레드블루와 ‘비건으로 비긴하는 건강생활’ 이벤트

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 23일부터 비건베이커리 전문기업 더브레드블루와 ‘비건(vegan)으로 비긴(Begin)하는 건강생활’ 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이벤트 대상은 12월 30일까지 기업은행 입출금 계좌를 만들고 급여(70만원 이상 입금)를 받거나 네이버페이 연결계좌에 기업은행 계좌를 새로 등록한 고객이다.

대상 고객에게는 더브레드블루 온라인 매장 20% 할인쿠폰을 제공한다. 할인 금액 제한 없이 베이커리, 디저트, 선물하기, 정기배송 서비스 이용할 때 사용할 수 있다. 쿠폰은 요건을 충족한 다음날 문자메시지로 발송된다.

더브레드블루는 기업은행의 창업 육성 플랫폼인 ‘IBK창공’(구로3기)으로 선정된 스타트업이다. 기업은행 관계자는 “최근 비건(채식주의)에 대한 관심이 높아지고 있는 점에 착안해 준비한 이벤트”라며, “앞으로도 유망 스타트업과 함께 트렌드를 반영한 이벤트를 확대할 계획”이라고 말했다.

